‘मोनालिसा का हो गया कत्ल?’ फरमान खान के छोड़कर भागने वाले दावे पर लोगों ने जताई शंका, बोले- खुद ही मार दिया होगा

दरअसल मोनालिसा के पति फरमान खान का एक वीडियो सुबह से ही वायरल हो रहा है जिसमें वो कहता हुआ नजर आ रहा है कि वो अजमेर में मोनालिसा को ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ है लेकिन मोनालिसा का कुछ पता नहीं चल रहा है। फरमान कहता के हुआ नजर आया कि मोनालिसा उसे छोड़कर भाग गई है और अब मिल नहीं रही है। इसके अलावा वो लोगों से मदद करने की अपील करता हुआ भी दिखाई दे रहा है।