12 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

‘मोनालिसा का हो गया कत्ल?’ फरमान खान के छोड़कर भागने वाले दावे पर लोगों ने जताई शंका, बोले- खुद ही मार दिया होगा

Monalisa-Farmaan Khan Marriage Controversy: मोनालिसा और फरमान खान की शादी के एक महीने बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब दावा किया गया है कि मोनालिसा फरार हो गई है, जिसके बाद लोगों ने उनके कत्ल किए जाने का शंका जाहिर कर दी है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Apr 12, 2026

Monalisa-Farmaan Khan Marriage Controversy

Monalisa-Farmaan Khan Marriage Controversy (सोर्स- एक्स)

Monalisa-Farmaan Khan Marriage Controversy: महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा ने करीब एक महीने पहले मुस्लिम फरमान खान से शादी करके सभी को चौंका दिया था। मोनालिसा का कहना था कि वो फरमान से प्यार करती हैं इसलिए उन्हीं के साथ रहना चाहती हैं। पूरे परिवार और सनोज मिश्रा के विरोध के बावजूद मोनालिसा और फरमान खान ने एक दूसरे के साथ रहने का ही फैसला किया था। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने हैरानी में डाल दिया है।

फरमान खान ने किया दावा (Monalisa-Farmaan Khan Marriage Controversy)

दरअसल मोनालिसा के पति फरमान खान का एक वीडियो सुबह से ही वायरल हो रहा है जिसमें वो कहता हुआ नजर आ रहा है कि वो अजमेर में मोनालिसा को ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ है लेकिन मोनालिसा का कुछ पता नहीं चल रहा है। फरमान कहता के हुआ नजर आया कि मोनालिसा उसे छोड़कर भाग गई है और अब मिल नहीं रही है। इसके अलावा वो लोगों से मदद करने की अपील करता हुआ भी दिखाई दे रहा है।

लोगों ने जताई कत्ल की शंका (Monalisa-Farmaan Khan Marriage Controversy)

इस मामले ने देखते ही देखते ही काफी सीरियस रूप ले लिया क्योंकि फरमान खान की इन्हीं वीडियोज को देखते हुए लोगों ने मोनालिसा के कत्ल होने की शंका जाहिर कर दी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा कि उन्हें तो लगता है कि खुद फरमान खान ने ही मोनालिसा को मौत के घाट उतार दिया है और अब इन वीडियोज से वो बचने की कोशिश कर रहा है।

एक यूजर ने लिखा- इसी ने ही खुद मारा होगा और अब यहां आ गया है बचाने के लिए खुद को। वहीं एक और यूजर ने लिखा- जब पूरा परिवार चढ़ जाएगा तो भागना तो पड़ेगी ही।

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 Apr 2026 07:10 pm

Published on:

12 Apr 2026 07:09 pm

Hindi News / Entertainment / ‘मोनालिसा का हो गया कत्ल?’ फरमान खान के छोड़कर भागने वाले दावे पर लोगों ने जताई शंका, बोले- खुद ही मार दिया होगा

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

गाते-गाते मौत के अलावा अधूरी रह गई आशा भोसले की एक और ख्वाहिश, कभी पूरी नहीं कर पाई ये इच्छा

Asha Bhosle Last Wish
बॉलीवुड

जिहादी शादी के एक महीने बाद फरार हुई मोनालिसा, ढूंढते हुए दर-दर भटक रहा फरमान, वीडियो वायरल

Monalisa-Farman Khan Marriage Controversy
मनोरंजन

‘कुछ कहने को नहीं है’, आशा भोसले के निधन के बाद Amitabh Bachchan का पोस्ट हुआ वायरल

Amitabh Bachchan On Asha Bhosle Death News
बॉलीवुड

आशा भोसले का निधन होते ही पाकिस्तान में हाहाकार, खबर सुनते ही गमगीन हुए पाक सितारे

Pakistani Celebrities On Asha Bhosle Death News
बॉलीवुड

Asha Bhosle Death News Live: अस्पताल से घर आया आशा भोसले का पार्थिव शरीर, परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल

Asha Bhosle Death News Live
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.