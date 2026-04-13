Monalisa Missing Truth: मोनालिसा और फरमान के बीच हुई तीसरे शख्स की एंट्री, जबरदस्त वायरल हुआ वो वीडियो

Monalisa Missing Case Viral Video: महाकुंभ मेले से चर्चा में आई मोनालिसा और फरमान खान की शादी का मामला इन दिनों सोशल मीडिया में तहलका मचाए हुए है। आए दिन दोनों के बीच कोई न कोई मामला आग की तरह भड़क उठता है।

ऐसे में बीते कुछ दिनों पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स खुद को फरमान खान बताते हुए दावा कर रहा था कि मोनालिसा उसे छोड़कर फरार हो गई है।