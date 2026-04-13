‘मोनालिसा भाग गई’ बताने वाला बहरूपिया कौन? नाम और जाति पर हुआ खुलासा

Monalisa Farman Khan: महाकुंभ से वायरल हुएमोनालिसा और फरमान खानकी शादी का मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। कभी दोनों शादी करके सबकों चौंका देते हैं तो कभी डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर यौन शोषण के आरोप लगाते हैं। इसी बीच इस केस में एक नई और हैरान करने वाली जानकारी सामने आ रही है। हाल ही में एक वीडियो ने इंटरनेट पर खलबली मचा दी थी, जिसमें एक शख्स खुद को फरमान खान बताते हुए दावा कर रहा था कि मोनालिसा फरार हो गई है। लेकिन फिर सामने आया है कि जो शख्स खुद को फरमान बता रहा था वह कोई बहरुपिया है। अब उसने एक वीडियो शेयर कर अपना नाम और वह कहां का रहने वाला है, सब बताया है।