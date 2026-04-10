‘लव-जिहाद को अंजाम दिया गया’ फरमान- मोनालिसा की शादी पर सनोज मिश्रा बोले- अब होगा तलाक

Sanoj Mishra On Monalisa and Farman Khan: 'महाकुंभ वायरल गर्ल' मोनालिसा भोंसले और फरमान खान की शादी का मामला अब एक बेहद संगीन मोड़ ले चुका है। पिछले कई दिनों से मोनालिसा की उम्र को लेकर जो जंग छिड़ी थी, उस पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की रिपोर्ट ने मुहर लगा दी है। आयोग ने साफ कर दिया है कि शादी के वक्त मोनालिसा बालिग नहीं, बल्कि महज 16 साल, 2 महीने और 12 दिन की थीं नाबालिग लड़की थी। इस खुलासे के बाद जहां फरमान पर पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत शिकंजा कस गया है, वहीं फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने एक वीडियो जारी कर अपना सारा दर्द और गुस्सा जाहिर किया है।