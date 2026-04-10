10 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

मोनालिसा के बाद फरमान खान की धार्मिक पहचान को लेकर बड़ा दावा, करीबी के बयान से बढ़ी चर्चा

Farman Khan Monalisa: फरमान खान और मोनालिसा की हंसती-खेलती जिंदगी को किसी की नजर लग गई है। मोनालिसा नाबालिग है और फरमान ने उनसे बाल-विवाह किया है। इस सच्चाई के बाद अब फरमान की जाति को लेकर उनके करीबी दोस्त ने बड़ा खुलासा किया है। जिससे सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Apr 10, 2026

Farman Khan is hindu he going temple close friend big reveals after monalisa in minor fir register

फरमान खान और मोनालिसा

Farman Khan Monalisa Marriage: सोशल मीडिया पर 'महाकुंभ वायरल गर्ल' के नाम से मशहूर हुईंमोनालिसा भोंसले और फरमान खान की शादी का विवाद अब एक बड़े कानूनी संकट में बदल गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की ताजा जांच रिपोर्ट ने इस पूरे मामले को पूरी तरह पलट कर रख दिया है। जहां एक तरफ मोनालिसा की नाबालिग होने की सच्चाई सबके सामने आई है। वहीं, इसी बीच उनके पति फरमान खान को लेकर और उनकी जाति को लेकर भी बड़ी बड़ा खुलासा हुआ है। ऐसे में कपल की शादी को रद्द किया जा सकता है और मोनालिसा के 16 साल की उम्र में शादी करने को लेकर फरमान को जेल भी हो सकती है। उस पर अपरहण और बाल-विवाह के गंभीर आरोप लगे हैं।

फरमान ने किया मोनालिसा से बाल-विवाह (Farman Khan Monalisa Marriage)

मोनालिसा की उम्र को लेकर सस्पेंस तब शुरू हुआ जब एडवोकेट प्रथम दुबे ने 17 मार्च 2026 को आयोग में एक याचिका दायर की थी। आयोग द्वारा गठित जांच टीम ने जब मध्यप्रदेश के महेश्वर से लेकर केरल तक के दस्तावेजों को खंगाला, तो चौंकाने वाली हकीकत सामने आई। महेश्वर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रिकॉर्ड के मुताबिक, मोनालिसा की जन्मतिथि 30दिसंबर 2009 है।

इसका सीधा मतलब यह है कि 11 मार्च 2026 को जब केरल में यह शादी हुई, तब मोनालिसा की उम्र केवल 16 साल के आसपास थी। जांच में यह भी पता चला कि केरल में विवाह का रजिस्ट्रेशन कराते समय जन्म प्रमाण पत्र में हेराफेरी की गई थी। आयोग ने इन दस्तावेजों को तुरंत निरस्त करने की सिफारिश की है।

फरमान की हो सकती है गिरफ्तारी (Farman Khan FIR Register)

आयोग की रिपोर्ट के आधार पर महेश्वर पुलिस ने फरमान खान के खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। इंदौर रेंज के आईजी अनुराग ने पुष्टि की है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस अब फरमान की गिरफ्तारी की तैयारी में है। जांच टीम अब उस पूरे नेटवर्क की भी तलाश कर रही है जिसने इस बाल विवाह में मदद की या दस्तावेजों में गड़बड़ी करवाई।

लव जिहाद या हिंदू-हिंदू की शादी? (Farman Khan Monalisa Marriage Love Jihad)

इस पूरे मामले में एक और नया दावा सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। फरमान खान के पड़ोसी और करीबी राहुल तोमर का कहना है कि फरमान असल में मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू 'जाट' परिवार से ताल्लुक रखते हैं। राहुल के मुताबिक, "वह हमारे भाई हैं और एक ही पूर्वज की संतान हैं। वह मस्जिद से ज्यादा मंदिर जाता था।" हालांकि, इस दावे की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही चर्चा ये भी है कि अगर फरमान मुस्लिम है तो उसने मोनालिसा से मंदिर में ही शादी क्यों की और अगर मंदिर में शादी की तो फिर दोबारा अपने धर्म के अनुसार निकाह क्यों नहीं किया? ये कई सारे सवाल है जो फरमान को लेकर बढ़ रहे हैं और अब कहा जा रहा है कि मोनालिसा के बाद फरमान की भी सच्चाई उजागर हो गई है।

चमक के पीछे का अंधेरा (Farman Khan religious identity)

बता दें, शादी के बाद सोशल मीडिया पर मोनालिसा और फरमान ने खुद को एक मिसाल के तौर पर पेश करने की कोशिश की थी। उन्होंने वीडियो जारी कर यह भी दावा किया था कि वह अपनी मर्जी से साथ रह रहे हैं। लेकिन अब कानून के सामने ये दलीलें कमजोर पड़ गई हैं, क्योंकि भारत में 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी पूरी तरह अवैध है।

ये भी पढ़ें

मोनालिसा- फरमान की लव-जिहाद वाली शादी पर गिरी गाज! 1 महीने की सालगिरह भी नहीं होगी पूरी?
मनोरंजन
Monalisa Farman love jihad marriage in trouble NHRC notice demand age truth couple Will couple separate

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Apr 2026 12:40 pm

Published on:

10 Apr 2026 11:46 am

Hindi News / Entertainment / मोनालिसा के बाद फरमान खान की धार्मिक पहचान को लेकर बड़ा दावा, करीबी के बयान से बढ़ी चर्चा

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

रणदीप हुड्डा ने अपनी 1 महीने की बेटी का दिखाया चेहरा, नाम और मतलब भी बताया

Randeep Hooda and Lin Laishram reveal their daughter first picture and name with meaning in hindi
बॉलीवुड

‘जो पैसा मिला था सब खत्म हो चुका है’, धुरंधर एक्टर विवेक सिन्हा ने 1 करोड़ फीस मिलने पर तोड़ी चुप्पी

Vivek Sinha Dhurandhar Fee
मनोरंजन

नाबालिग निकली मोनालिसा, बाल-विवाह कर बुरा फंसा पति फरमान खान, जल्द होगा गिरफ्तार?

Khargone Mahakumbh Viral Girl Monalisa is Minor POCSO ACT FIR Register farman khan child marriage and kidnapping
मनोरंजन

अनंत अंबानी के जन्मदिन पर पत्नी राधिका ने लुटाया प्यार, इमोशनल हुए सलमान, जामनगर में सितारों का जश्न

Anant Ambani birthday wife radhika Merchant gave special gift salman khan emotional shahruk khan post
बॉलीवुड

‘माफी नहीं मांगूंगा’ एकनाथ शिंदे को लेकर विधानसभा कमेटी के सामने कुणाल कामरा के कड़े तेवर

Kunal Kamra says not sorry for Eknath Shinde
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.