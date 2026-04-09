मोनालिसा- फरमान की लव-जिहाद वाली शादी पर गिरी गाज! 1 महीने की सालगिरह भी नहीं होगी पूरी?

Monalisa And Farman Khan: पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर 'महाकुंभ वायरल गर्ल'मोनालिसाछाई हुई है। उन्होंने मुस्लिम फरमान से परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी, जिसके बाद से ही हंगामा मचा हुआ है। दोनों की शादी को लव जिहाद का नाम दिया गया है। ऐसे में एक बड़ी खबर आ रही है। मोनालिसा भोंसले और उनके पति फरमान की मुश्किलें कम होने की बजाए बढ़ रही हैं। कपल की शादी पर मुसीबत आ गई है, कहा जा रहा है कि दोनों इस कदम के बाद अलग भी हो सकते हैं।