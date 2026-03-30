‘क्रिमिनल है फरमान’, सनोज मिश्रा ने किया मोनालिसा के पति को लेकर बड़ा खुलासा

Sanoj Mishra On Monalisa And Farman Khan: महाकुंभ से चर्चा में आईं 'वायरल गर्ल' मोनालिसा भोसले और उनके पति फरमान खान के साथ चल रहा विवाद अब फिल्मी पर्दे से निकलकर कानूनी लड़ाई में बदल चुका है। जहां एक तरफ मोनालिसा और फरमान की शादी को लोग लव-जिहाद का नाम दे रहे हैं वहीं मोनालिसा ने कुछ समय पहले सनोज मिश्रा पर यौन शोषण का बड़ा आरोप लगाया था। जिसके बाद सनोज मिश्रा ने लीगल एक्शन की धमकी दी। अब ऐसे में सनोज मिश्रा ने फरमान खान को लेकर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं और खुद को एक बड़ी साजिश का शिकार बताया है।