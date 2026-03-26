मोनालिसा- फरमान की शादी की होगी जांच, SC-ST आयोग पहुंचा केरल, क्या रद्द होगी शादी?

Monalisa Farman Marriage: प्रयागराज महाकुंभ से चर्चा में आईं 'वायरल गर्ल' मोनालिसा भोसले और फरमान खान की शादी का मामला अब कानूनी पेचीदगियों में बुरी तरह उलझ गया है। जहां एक तरफ मोनालिसा ने सामने आकर डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर शोषण के आरोप लगाए हैं। जिसके बाद बड़ा बवाल मचा हुआ हैं। अब इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश का अनुसूचित जाति-जनजाति (SC-ST) आयोग इस वक्त केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम पहुंच गई है। आयोग की यह टीम उन सबूतों को खंगालने आई है, जिनके आधार पर इस अंतरधार्मिक शादी को अंजाम दिया गया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मोनालिसा के पिता ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी बेटी नाबालिग है और उसका अपहरण कर जबरन शादी कराई गई है।