मोनालिसा- फरमान खान का तलाक करवाना चाहते हैं सनोज मिश्रा, पोस्ट में लिखा- जिहादी को जेल होगी

Viral girl Monalisa Farman Khan Divorce: साल 2025 में अपनी एक तस्वीर से रातों-रात मशहूर हुई 'महाकुंभ वायरल गर्ल' मोनालिसा भोंसले की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनकी शादी को लेकर छिड़ा विवाद अब एक नए और बेहद तीखे मोड़ पर आ पहुंचा है। फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' के डायरेक्टर सनोज मिश्रा, जिन पर मोनालिसा ने खुद गंभीर आरोप लगाए थे, अब एक बार फिर आक्रामक अंदाज में सामने आए हैं। उन्होंने न केवल मोनालिसा की शादी टूटने और तलाक का दावा किया है, बल्कि उनके पति फरमान खान को जेल भिजवाने की कसम भी खा ली है। जैसे ही उनका ये पोस्ट सामने आया हर कोई हैरान रह गया। लोग कमेंट करने लगे।