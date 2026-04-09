आप के उपनेता पद से हटे राघव चड्ढा के घर पहुंचे संजय दत्त, फोटो देख लोग बोले- BJP में मत जाना

Raghav Chadha Meet Sanjay Dutt At His Delhi Home: आम आदमी पार्टी (AAP) में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। राज्यसभा के 'डिप्टी लीडर' पद से राघव चड्ढा को हटा दिया गया है। जिसके बाद से सोशल मीडिया पर लोग दो गुटों में बट गए हैं। इसी बीच नेता और राजनेताओं के बीच तीखी बयानबाजी भी हो रही है। वहीं, देश की राजधानी दिल्ली में हाल ही में एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने न केवल राजनीतिक गलियारों बल्कि बॉलीवुड के गलियारों में भी चर्चा छेड़ दी है। आम आदमी पार्टी के चर्चित नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के घर खुद संजय दत्त पहुंचे और उनसे मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब राघव चड्ढा अपनी पार्टी में पद के फेरबदल और भविष्य की नई राजनीतिक अटकलों को लेकर खबरों में बने हुए हैं।