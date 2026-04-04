परिणीति चोपड़ा से शादी पड़ी भारी?, राघव चड्ढा की छुट्टी पर कुमार विश्वास की ‘भविष्यवाणी’ हुई वायरल

Kumar Vishwas On Raghav Chadha: आम आदमी पार्टी (AAP) में इन दिनों मचे घमासान ने देश की राजनीति और सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। राज्यसभा में 'डिप्टी लीडर' के पद से राघव चड्ढा को हटाए जाने के बाद से ही उनकी पत्नी परिणीति चोपड़ा भी लोगों के निशाने पर आ गई हैं। कई लोग एक्ट्रेस की तारीफ कर रहे हैं तो कई इसकी आलोचना कर रहे हैं। अब ऐसे में पुरानी कड़वाहटें और भविष्यवाणियां बाहर आ रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच बी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे मशहूर कवि कुमार विश्वास का करीब डेढ़ साल पुराना एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने राघव चड्ढा का नाम लिए बिना कुछ ऐसा ही होने का अंदेशा पहले ही जता दिया था यानी कह सकते हैं कि उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी।