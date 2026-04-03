‘अपने लिए खड़े होना’, राघव चड्ढा के राज्यसभा में उपनेता पद से हटने के बीच परिणीति का पोस्ट हुआ वायरल

AAP removes Raghav Chadha as Deputy Leader of Rajya Sabha: बॉलीवुड एक्ट्रेस परीणीति चोपड़ा की जिंदगी में हलचल मची हुई है। उनके पति आम आदमी पार्टी के युवा और तेजतर्रार नेता राघव चड्ढा को राज्यसभा में 'डिप्टी लीडर' के पद से हटा दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने अचानक फैसला लेते हुए पंजाब के सांसद अशोक मित्तल को यह नई जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन इस पूरी राजनीतिक हंगामे के बीच, सबकी नजरें टिकी हैं राघव की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा पर, जिनका एक सोशल मीडिया पोस्ट इस वक्त जंगल की आग की तरह वायरल हो रहा है।