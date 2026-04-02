सोनाली बेंद्रे मुश्किल में फंसी, पति गोल्डी बहल पर लगा धोखाधड़ी का आरोप, एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी

Sonali Bendre Goldie Behl News: बॉलीवुडकी मशहूर अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे अपनी खूबसूरती और एक्टिंग को लेकर अक्सर सुर्खियों में रही है, लेकिन इस बार वह अपने पति की वजह से मुश्किल में फंस गई है। उनके पति, फिल्म निर्माता गोल्डी बहल पर बड़ा आरोप लगा है। मामला पुणे के मावल इलाके में स्थित करीब 30 गुंठा (लगभग 32,000 वर्ग फुट) जमीन के सौदे से जुड़ा है। एक स्थानीय किसान ने अभिनेत्री और उनके पति पर धोखाधड़ी और नियमों के उल्लंघन का संगीन आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। फिलहाल, यह मामला वडगांव मावल की सिविल कोर्ट में पहुंच गया है, जिससे मावल क्षेत्र में काफी चर्चा छिड़ गई है। जैसे ही ये खबर आई हर कोई हैरान रह गया।