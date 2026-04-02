विदेश में ‘रामायण’ का टीजर हुआ रिलीज तो फूटा भारतीय फैंस का गुस्सा, मेकर्स को लेकर किए कमेंट

Ranbir Kapoor Ramayana Teaser: जहां एक तरफ बॉक्स ऑफिस पर इस समय रणवीर सिंह की धुरंधर 2 बावल काट रहा है। वहीं रणबीर कपूर की फिल्म रामायण'को लेकर लोगों में खासा जोश देखने को मिल रहा है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही ये फिल्म 'रामायण' इस वक्त भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित फिल्म बनी हुई है। फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है। ऐसे में सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड कर रहा है, जहां कई लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं वहीं कई भारतीय फैंस का मेकर्स ने दिल दुखा दिया है। लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है और हर कोई कमेंट कर मेकर्स से सवाल-जवाब कर रहे हैं। आइये जानते हैं इसका बड़ा कारण...