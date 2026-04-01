कौन हैं राम और क्या है मर्यादा पुरुषोत्तम का असली मतलब? रणबीर कपूर का बयान हुआ वायरल

Ranbir Kapoor Ramayana: भारतीय सिनेमा के इतिहास में रामायण पर कई फिल्में और सीरियल बने हैं, लेकिन नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही फिल्म 'रामायण' को लेकर जो लोगों में क्रेज देखा जा रहा है, वह बेहद अलग है। इस फिल्म में भगवान राम की भूमिका रणबीर कपूर निभा रहे हैं और सीता माता साउथ एक्ट्रेस साईं पल्लवी बनी हैं। खबर है कि ये फिल्म 2 पार्ट में रिलीज होगी। फिल्म को लेकर रणबीर कपूर जो इस समय सात समंदर पार अमेरिका के लॉस एंजिल्स में हैं। वहां एक खास इवेंट के दौरान उन्होंने भगवान राम और 'मर्यादा पुरुषोत्तम' शब्द की बेहद शानदार व्याख्या की है। उन्होंने न केवल भारतीयों बल्कि विदेशी दर्शकों को भी मंत्रमुग्ध कर दिया है।