अलका याग्निक की हालत हुई खराब? खतरनाक बीमारी से जूझ रही हैं सिंगर, पूरी तरह न सुन पाने पर की बात

Alka Yagnik suffers sensory neural nerve hearing loss: अपनी मखमली आवाज से दशकों तक करोड़ों दिलों पर राज करने वाली बड़ी सिंगर अलका याग्निक इन दिनों एक बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। साल 2024 में जब उन्होंने पहली बार अपनी एक दुर्लभ बीमारी का खुलासा किया था, तो पूरा देश सन्न रह गया था। अब, सिंगर ने अपने स्वास्थ्य को लेकर एक नया अपडेट शेयर किया है, जिससे उनके फैंस की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है। अलका ने बताया है कि वह अभी भी उस समस्या से पूरी तरह उबर नहीं पाई हैं। जिस वजह से वह काम भी नहीं ले पा रही है। उनकी हालत ठीक नहीं है।