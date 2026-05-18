‘शर्म की बात है’ अमीषा पटेल का आलिया भट्ट की ट्रोलिंग पर फूटा गुस्सा! लोगों की लगाई क्लास

अमीषा ने एक पोस्ट लिखकर भारतीय सेलेब्रिटीज को, खासकर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, नीचा दिखाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने अपनी पोस्ट में आलिया का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ था। उन्होंने लिखा कि हाल की घटनाओं से यह साफ हो गया है कि हम भारतीय खुद ही अपने लोगों को नीचा दिखाने में लगे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि हम खुद को एक एकजुट राष्ट्र कहते हैं, लेकिन क्या सच में हम हैं?