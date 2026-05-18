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‘शर्म की बात है’ अमीषा पटेल का आलिया भट्ट की ट्रोलिंग पर फूटा गुस्सा! लोगों की लगाई क्लास

Ameesha Patel Big React On Alia Bhatt: सोशल मीडिया पर आलिया भट्टा को काफी ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल उन्हें कान्स फेस्टिवल 2026 में पैपराजी ने नजरअंदाज किया था जिसके बाद से ही भारत में लोग उनके खिलाफ कमेंट कर रहे थे। इसी पर अमीषा पटेल ने अपनी बेबाक राय रखी है। उन्होंने जो सोशल मीडिया पर बातें कही उसे सुनकर हर कोई हैरान हो रहा है।

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मुंबई

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Priyanka Dagar

May 18, 2026

Ameesha Patel Big React On Alia Bhatt paparazzi ignored in Cannes Film Festival said shame on you

अमीषा पटेल ने किया पोस्ट

Ameesha Patel Post On Alia Bhatt Trolling: बॉलीवुडएक्ट्रेस अमीषा पटेल एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में पैपराजी द्वारा आलिया भट्ट नजरअंदाज किए जाने के बाद उनके बचाव में उतर आई है। आलिया को लगातार सोशल मीडिया पर नफरत का सामना करना पड़ रहा है, पहले सोनू सूद और अब अमीषा पटेल ने बड़ी समझदारी से उन लोगों की क्लास लगाई है जो आलिया को ट्रोल कर रहे थे। ।

अमीषा पटेल ने पोस्ट में निकाला गुस्सा

अमीषा ने एक पोस्ट लिखकर भारतीय सेलेब्रिटीज को, खासकर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, नीचा दिखाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने अपनी पोस्ट में आलिया का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ था। उन्होंने लिखा कि हाल की घटनाओं से यह साफ हो गया है कि हम भारतीय खुद ही अपने लोगों को नीचा दिखाने में लगे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि हम खुद को एक एकजुट राष्ट्र कहते हैं, लेकिन क्या सच में हम हैं?

अमीषा ने बताया शर्मनाक

अमीषा ने आगे लिखा कि भारत में अपने ही स्टार्स को उनके पहनावे और लुक को लेकर जितना ट्रोल किया जाता है, उतना हॉलीवुड सितारों को उनके देश में नहीं किया जाता। उन्होंने इसे बेहद शर्मनाक बताया और कहा कि यह देखकर बहुत दुख होता है। जैसे ही यह पोस्ट सामने आई, सोशल मीडिया यूजर्स ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि अमीषा ने यह सब आलिया के समर्थन में लिखा है।

आलिया ने ट्रोल को दिया करारा जवाब

दरअसल, आलिया भट्ट ने कान्स में अपनी कस्टम मेड आइवरी सिल्क साड़ी-गाउन की एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। इस पर एक यूजर ने हंसते हुए इमोजी के साथ कमेंट किया कि कितनी अफसोस की बात है, किसी ने उन्हें नोटिस ही नहीं किया। आलिया ने बड़े ही सधे अंदाज में जवाब दिया कि क्यों अफसोस की बात है, उस यूजर ने तो उन्हें नोटिस किया ही। इस जवाब की खूब तारीफ हुई और फैंस ने उनका साथ दिया।

काम के मोर्चे पर आलिया की भरी झोली

इन सब विवादों के बीच आलिया का करियर पूरी रफ्तार में है। वे जल्द ही जासूसी थ्रिलर फिल्म 'अल्फा' में नज़र आएंगी, जिसका निर्देशन शिव रावेल कर रहे हैं। यह फिल्म YRF स्पाई यूनिवर्स की सातवीं कड़ी होगी, जिसमें अनिल कपूर, बॉबी देओल और शरवरी भी अहम किरदारों में हैं। इसके अलावा संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' भी उनके पास है।

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Published on:

18 May 2026 10:59 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘शर्म की बात है’ अमीषा पटेल का आलिया भट्ट की ट्रोलिंग पर फूटा गुस्सा! लोगों की लगाई क्लास

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