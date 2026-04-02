सफेद जीप और दादागिरी… दो बार जेल, पुलिस भी रहती थी इस फेमस एक्टर के पीछे, फिर ऐसे बना सुपरस्टार

जब अजय ने अपने दोस्तों को बताया कि वह हीरो बनने वाले हैं, तो सबने उनके लुक्स का मजाक उड़ाया। लेकिन भीड़ में एक लड़की ऐसी थी जिसने अजय का हाथ पकड़ा और कहा, "इनकी बातों पर ध्यान मत देना, तू एक दिन बहुत बड़ा स्टार बनेगा।" वह लड़की कोई और नहीं, बल्कि आज की मशहूर कोरियोग्राफर फराह खान थीं। फराह की वह बात आज सच साबित हो चुकी है और अजय देवगन भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं।