मरने से पहले SP असलम ने आखिरी शब्द… ‘धुरंधर 2’ में पति पर पत्नी नूरीन ने किया खुलासा

नूरीन बताती हैं कि घर से निकलने के महज 10-12 मिनट बाद ही उनके फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ चौधरी असलम थे। उन्होंने कहा, "नूरीन, आज मेरा दिल कर रहा है कि हम कहीं बाहर खाना खाने चलें। बहुत मुश्किलों में समय कट रहा है।" नूरीन ने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए अगले दिन जाने की बात कही। इस पर असलम ने आखिरी शब्द कहे- "ठीक है, खुश रहना... आर के चौधरी का खुदा हाफिज।" और बस, इसके कुछ ही पलों बाद एक जोरदार धमाका हुआ। करीब 125 किलो बारूद से लदी एक गाड़ी ने उनके काफिले को उड़ा दिया था। फिल्म में जो दिखाया गया मेरे पति उससे भी ज्यादा हिम्मत वाले थे। लेकिन एक चीज है मैं और मेरे पति दोनों ही संजय दत्त के फैन रहे हैं। उन्हें भी एक्टर संजय दत्त काफी पसंद थे।