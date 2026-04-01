रिलीज के 12 दिन बाद विक्की कौशल ने देखी ‘धुरंधर 2’, रणवीर सिंह के लिए कही बड़ी बात

विक्की कौशल और रणवीर सिंह
Vicky Kaushal On Dhurandhar 2: बॉक्स ऑफिस पर नोटों की सुनामी ला चुकी फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज'की एक तरफ प्रशंसा हो रही है तो वहीं कई इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। फिल्म को लेकर दो गुट बट चुके हैं। फिल्म को कई प्रोपगेंडा बता रहा है तो कोई इसली स्क्रिप्ट पर बात कर रहा है। अब ऐसे में फिल्म को रिलीज हुए 12 दिन हो गए हैं। विक्की कौशल ने भी धुरंधर 2 देखकर बयान दिया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है। आइये जानते हैं उन्होंने रणवीर और डायरेक्टर के लिए क्या कहा...
विक्की कौशल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर फिल्म का पोस्टर शेयर किया और बेहद भावुक नोट लिखा। उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, "मैं इस फिल्म को देखकर पूरी तरह हैरान हूं। आदित्य, मुझे आप पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। जिस कला, कड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ आपने यह फिल्म बनाई है, वह किसी 'गोल्ड स्टैंडर्ड' से कम नहीं है। आप इस अपार सफलता के हर हिस्से के हकदार हैं। बहुत-बहुत बधाई हो भाई!"
विक्की ने न सिर्फ निर्देशक, बल्कि फिल्म की स्टार कास्ट की भी दिल खोलकर तारीफ की। उन्होंने मुख्य अभिनेता रणवीर सिंह के अभिनय को "बेजोड़" बताया और कहा कि जिस अंदाज में उन्होंने अपने किरदार को जिया है, वह काबिले-तारीफ है। इसके साथ ही उन्होंने आर. माधवन और राकेश बेदी के शानदार काम को भी सराहा।
विक्की कौशल और आदित्य धर का रिश्ता काफी गहरा है। साल 2019 में आई फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' ने विक्की को रातों-रात सुपरस्टार बना दिया था। इसी फिल्म के लिए विक्की को अपना पहला 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेता' का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। तब से ही दोनों के बीच एक मजबूत बॉन्डिंग रही है। यही वजह है कि जब आदित्य ने 'धुरंधर' जैसी ब्लॉकबस्टर सीरीज दी, तो विक्की खुद को बधाई देने से रोक नहीं पाए।
'धुरंधर: द रिवेंज' ने रिलीज के बाद से ही कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। साल 2025 में आई इसके पहले पार्ट ने जो माहौल बनाया था, सीक्वल ने उसे एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया है। विक्की से पहले एसएस राजामौली, रजनीकांत, अल्लू अर्जुन, आलिया भट्ट और करण जौहर जैसी बड़ी हस्तियां भी इस फिल्म की वाहवाही कर चुकी हैं। जिस तरह से फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों का प्यार मिल रहा है, उससे साफ है कि आदित्य धर ने भारतीय जासूसी फिल्मों (Spy Thriller) के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है।
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