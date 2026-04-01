रिलीज के 12 दिन बाद विक्की कौशल ने देखी ‘धुरंधर 2’, रणवीर सिंह के लिए कही बड़ी बात

'धुरंधर: द रिवेंज' ने रिलीज के बाद से ही कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। साल 2025 में आई इसके पहले पार्ट ने जो माहौल बनाया था, सीक्वल ने उसे एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया है। विक्की से पहले एसएस राजामौली, रजनीकांत, अल्लू अर्जुन, आलिया भट्ट और करण जौहर जैसी बड़ी हस्तियां भी इस फिल्म की वाहवाही कर चुकी हैं। जिस तरह से फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों का प्यार मिल रहा है, उससे साफ है कि आदित्य धर ने भारतीय जासूसी फिल्मों (Spy Thriller) के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है।