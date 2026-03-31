‘धुरंधर 2’ के एक किरदार ने उड़ाई पाक नेता की नींद! दाऊद को ‘जहर’ देने वाले सीन पर भड़के नबील गबोल

Pakistani leader Nabeel Gabol On Dhurandhar 2: आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' और इसके सीक्वल 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर तो धमाका किया ही है, लेकिन अब यह फिल्म अंतरराष्ट्रीय विवाद का केंद्र भी बन गई है। फिल्म के हर किरदार की तारीफ हो रही है, पर एक खास किरदार- 'जमील जमाली' ने सरहद पार पाकिस्तान के एक कद्दावर नेता की रातों की नींद हराम कर दी है। दिग्गज अभिनेता राकेश बेदी द्वारा निभाया गया यह किरदार पाकिस्तानी राजनेता नबील गबोलपर आफत बनकर टूटा है।