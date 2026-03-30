Dhurandhar 2 पर राम गोपाल वर्मा का बयान, बोले- इसे गंभीरता से लो वरना दफन हो जाओगे

राम गोपाल वर्मा अक्सर अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। वह शुरूआत से ही फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने एक्स (ट्विटर) पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखकर शेयर किया और डायरेक्टर आदित्य धर की तारीफ की। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री के बाकी फिल्ममेकर्स को आड़े हाथों लिया। उन्होंने लिखा, "जब आदित्य धर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री की नाक के नीचे इतना बड़ा धमाका किया है, तो हर तरफ सन्नाटा क्यों पसरा है? क्या इस धमाके की गूंज से सब आउटर स्पेस में चले गए हैं या फिर लोग आपस में फुसफुसा रहे हैं कि यह सिर्फ एक 'प्रोपेगेंडा' है जो जल्द खत्म हो जाएगा? क्या वह सिर्फ इसलिए चुप हैं ताकि अपनी वही पुरानी घिसी-पिटी फिल्में दोबारा बनाना शुरू कर सकें?"