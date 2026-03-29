‘सिर्फ Dhurandhar 2 ही नहीं’ 33 साल पहले भी जासूस बनकर रोंगटे खड़े कर चुके हैं जमील जमाली, Video

'धुरंधर 2' का ये अनोखा ट्विस्ट और राकेश बेदी का शानदार प्रदर्शन फिल्म को यादगार बनाते हैं। इस फिल्म ने दर्शकों को मनोरंजन के साथ-साथ रोमांच का भी भरपूर आनन्द दिया है। बता दें, इस तरह एक पुराने जासूस रोल से लेकर नए किरदार तक, राकेश बेदी ने अपने एक्टिंग से हमेशा दर्शकों का मनोरंजन किया है। उनकी ये नई फिल्म 'धुरंधर 2' अब भी चर्चा में बनी हुई है। हालांकि, इस फिल्म में हर किरदार की सच्चाई के बारें में बताया और दिखाया गया, सारे किरदार पूरी तरह काल्पनिक नहीं है, बल्कि इसके पीछे असली घटनाओं की प्रेरणा है।