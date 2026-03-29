फिल्म से भी ज्यादा खतरनाक है असलियत! धुरंधर का असली ‘हमजा’ पाकिस्तान में बना ‘गूंगा’ दामाद

Ranveer Singh Character In Dhurandhar Is Real: इन दिनों Dhurandhar और इसके सीक्वल ने थिएटर में कोहराम मचा रखा है। जहां एक तरफ दर्शक और फिल्म इंडस्ट्री इसके कंटेंट की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसकी कहानी को 'फैंटेसी' और 'प्रोपेगेंडा' बता रहे हैं। बता दें, खासतौर पर फिल्म में दिखाए गए हमजा अली मजारी के किरदार को लेकर सवाल उठ रहे थे और अब हर दिन इस पर कोई ना एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है।