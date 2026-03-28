असली ‘जमील जमाली’ नबील गबोल ने दिया बड़ा बयान, बोले- PAK में बनेगी ‘धुरंधर 3′, नाम भी बताया

Pakistani Leader Nabil Gabol: भारत की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर जमकल बवाल काट रही है। ये फिल्म हर दिन बड़ी-बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड चकनाचूर कर रही हैं। जहां भारत में फिल्म रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है, वहीं पाकिस्तान में इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सबसे ज्यादा चर्चा पाकिस्तान के कद्दावर नेता नबील गबोल की हो रही है, जिनका दावा है कि फिल्म में एक्टर राकेश बेदी द्वारा निभाया गया 'जमील जमाली' का किरदार असल में उन्हीं पर आधारित है। नबील गबोल ने अब इस फिल्म के जवाब में अपनी खुद की फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया है।