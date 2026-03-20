20 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ है प्रोपेगेंडा फिल्म! राकेश बेदी का आलोचनाओं पर फूटा गुस्सा, इंदिरा गांधी और मोदी का लिया नाम

Rakesh Bedi Angry On dhurandhar 2 a propaganda film: फिल्म धुरंधर 2 का बॉक्स ऑफिस पर तूफान आया हुआ है। जहां पूरा देश फिल्म की तारीफ कर रहा है वहीं कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। अब इसी को लेकर राकेश बेदी जिन्होंने फिल्म में नेता जमील जमाली का किरदार निभाया है उनके सब्र का बांध टूट गया है। उनका गुस्सा देखने को मिला है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Mar 20, 2026

Rakesh Bedi Angry On dhurandhar 2 propaganda film explain with narendra modi and indira gandhi film

राकेश बेदी ने धुरंधर 2 के प्रोपेगेंडा फिल्म कहने पर निकाली भड़ास

Rakesh Bedi Angry On dhurandhar 2 a propaganda film: रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर 2' इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी आंधी बनकर उभरी है, जिसने भारतीय सिनेमा के सारे पुराने रिकॉर्ड तहस-नहस कर दिए हैं। जहां एक तरफ फिल्म अपनी ऐतिहासिक कमाई (पहले दिन 100 करोड़ पार) का जश्न मना रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ हलकों में इसे 'प्रोपेगेंडा फिल्म' बताकर इसकी आलोचना भी की जा रही है। इस लिस्ट में ध्रुव राठी और AIMIM के नेता वारिस पठान का नाम आया था। जिन्होंने इसे 'प्रोपेगेंडा फिल्म बताया था। अब इसी पूरे विवाद पर फिल्म में 'जमील जमाली' का अहम किरदार निभाने वाले दिग्गज अभिनेता राकेश बेदी का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने अपनी बात साबित करने के लिए इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी की नाम लिया है।

राकेश बेदी ने फूटा गुस्सा (Rakesh Bedi Angry On dhurandhar 2 a propaganda film)

राकेश बेदी ने NDTV के साथ एक खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने फिल्म को लेकर हो रही बयानबाजी पर अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने कहा, "मैं राजनीति में रत्ती भर भी विश्वास नहीं रखता। मेरा मानना है कि यह शुद्ध रूप से सिनेमा है। लोकतंत्र में हर किसी को किसी फिल्म को पसंद करने या न करने का पूरा अधिकार है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी फिल्म को 'सत्ता-समर्थक' या 'सत्ता-विरोधी' जैसी श्रेणियों में बांटना सही है।"

राकेश बेदी का मानना है कि दर्शकों का प्यार ही किसी फिल्म की सबसे बड़ी सच्चाई होती है। उन्होंने आगे कहा कि असल बात तो यह है कि लोग इस फिल्म को पागलों की तरह पसंद कर रहे हैं और यही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है।

इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी की फिल्म का दिया उदाहरण (Rakesh Bedi On Indira Gandhi And Narendra Modi Bassed Film)

अपनी बात को पुख्ता करने के लिए राकेश बेदी ने उन फिल्मों का जिक्र किया जो राजनीतिक विषयों पर तो बनी थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गईं। उन्होंने कहा, "हाल ही में इंदिरा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिल्में आई थीं, लेकिन वे सिनेमाघरों में दो दिन भी नहीं टिक पाईं। इससे यह साबित होता है कि सिर्फ प्रोपेगेंडा के दम पर फिल्में नहीं चलतीं। 'धुरंधर 2' की सफलता के पीछे इसकी जबरदस्त राइटिंग और कमाल का स्क्रीनप्ले है। दर्शकों ने शायद ही इतने बड़े पैमाने पर बनी कोई भारतीय फिल्म पहले कभी देखी होगी।"

करियर में पहली बार देखी ऐसी दीवानगी

अपने लंबे फिल्मी करियर का अनुभव साझा करते हुए राकेश बेदी ने बताया कि 'धुरंधर 2' को लेकर जो पागलपन और जोश जनता में दिख रहा है, वह उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने इसे एक "ऐतिहासिक दीवानगी" करार दिया। गौरतलब है कि आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की ओपनिंग लेने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है। अगर पेड प्रीव्यू के आंकड़ों को भी शामिल कर लिया जाए, तो फिल्म ने पहले ही दिन लगभग 150 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर फिल्म इंडस्ट्री में खलबली मचा दी है।

ये भी पढ़ें

102 करोड़ की ओपनिंग के बीच ‘धुरंधर 2’ पर AIMIM के नेता का तीखा हमला, वारिस पठान बोले- पैसे कमाने…
बॉलीवुड
Aimim leader Waris Pathan big statement on Dhurandhar 2 said this is a propaganda Film

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Mar 2026 02:18 pm

Published on:

20 Mar 2026 02:17 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘धुरंधर 2’ है प्रोपेगेंडा फिल्म! राकेश बेदी का आलोचनाओं पर फूटा गुस्सा, इंदिरा गांधी और मोदी का लिया नाम

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

दाऊद और ISI का अतीक अहमद से असली कनेक्शन! ‘धुरंधर 2’ में दिखने के बाद रिटायर्ड IG ने खोला बड़ा राज

Atiq Ahmed ISI connection In Dhurandhar The Revenge
समाचार

मोनालिसा के पति फरमान को लेकर बड़ा खुलासा, सनोज मिश्रा बोले- धर्म परिवर्तन के लिए…

Sanoj Mishra Big Revealed On Monalisa Husband Farman Khan identity said couple marriage is love jihad
बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ में अतीक अहमद के ISI कनेक्शन को दिखाने पर पूर्व राज्यसभा सदस्य का फूटा गुस्सा, केसी त्यागी बोले- बहुत खतरनाक

Atiq Ahmed ISI connection In Dhurandhar The Revenge
बॉलीवुड

बेवकूफ हो तुम…’धुरंधर 2′ के मजाकिया रिव्यू पर भड़के परेश रावल, लिख डाली ये बात

Paresh Rawal On Dhurandhar 2
बॉलीवुड

रहमान डकैत के जनाजे पर असल में रोए थे एक्टर, बिना ग्लिसरीन के निकले थे आंसू

Dhuranhar 2 actor Rajat Arora aka mukka big revealed said actually cried after Rehman Dakait funeral
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.