‘धुरंधर 2’ है प्रोपेगेंडा फिल्म! राकेश बेदी का आलोचनाओं पर फूटा गुस्सा, इंदिरा गांधी और मोदी का लिया नाम

Rakesh Bedi Angry On dhurandhar 2 a propaganda film: रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर 2' इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी आंधी बनकर उभरी है, जिसने भारतीय सिनेमा के सारे पुराने रिकॉर्ड तहस-नहस कर दिए हैं। जहां एक तरफ फिल्म अपनी ऐतिहासिक कमाई (पहले दिन 100 करोड़ पार) का जश्न मना रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ हलकों में इसे 'प्रोपेगेंडा फिल्म' बताकर इसकी आलोचना भी की जा रही है। इस लिस्ट में ध्रुव राठी और AIMIM के नेता वारिस पठान का नाम आया था। जिन्होंने इसे 'प्रोपेगेंडा फिल्म बताया था। अब इसी पूरे विवाद पर फिल्म में 'जमील जमाली' का अहम किरदार निभाने वाले दिग्गज अभिनेता राकेश बेदी का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने अपनी बात साबित करने के लिए इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी की नाम लिया है।