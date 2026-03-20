102 करोड़ की ओपनिंग के बीच ‘धुरंधर 2’ पर AIMIM के नेता का तीखा हमला, वारिस पठान बोले- पैसे कमाने…

Waris Pathan On Dhurandhar 2: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने 19 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देते ही बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। स्पाई थ्रिलर और एक्शन से भरपूर इस फिल्म ने पहले ही दिन 102.55 करोड़ रुपये का तूफानी कलेक्शन कर भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म का खिताब अपने नाम कर लिया है। लेकिन जहां एक तरफ फिल्म की कमाई के आंकड़े आसमान छू रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी भी तेज हो गई है। AIMIM के नेता वारिस पठान ने फिल्म को लेकर बड़ा बयान दिया है। जो तेजी से वायरल हो रहा है।