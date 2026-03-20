20 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

अनुराग डोभाल की पत्नी ने छोड़ा साथ! यूट्यूबर ने लिया नई जिंदगी शुरू करने का फैसला, किया ये पोस्ट

Anurag Dobhal Post: अनुराग डोभाल ने अपने परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे जिसके बाद उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। अब यूट्यूबर ने अपने जख्म फैन को दिखाए हैं जिसे देख उनके फैंस भी भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि वह बच गए।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Mar 20, 2026

Anurag Dobhal Wife Moves Away YouTuber Decides Start New Life and shows her injury scars

यूट्यूबर अनुराग डोभाल ने शेयर किया पोस्ट

Anurag Dobhal Post: 'बिग बॉस 17' फेम और मशहूर यूट्यूबर अनुराग डोभाल (यूके 07 राइडर) इन दिनों अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल और दर्दनाक दौर से गुजर रहे हैं। हाल ही में अपनी निजी जिंदगी और पारिवारिक कलह को लेकर सुर्खियों में रहे अनुराग ने आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठाने की कोशिश की थी। हालांकि, खुदा का शुक्र है कि वह इस हादसे में बच गए, लेकिन उन्हें गंभीर शारीरिक चोटें आईं। कई दिनों तक आईसीयू (ICU) में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ने के बाद, अब अनुराग अस्पताल से डिस्चार्ज होकर बाहर आ गए हैं। जहां पहले उनकी पत्नी रिकिता उनके साथ थी अब वह भी उनसे दूर हो गई हैं। ऐसे में अनुराग डोभाल ने पोस्ट में नई जिंदगी शुरू करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही अपने जख्म भी दिखाए, जिसे देख फैंस की आंखें भी भर गईं।

अनुराग डोभाल ने दिखाए अपने जख्म (Anurag Dobhal Post)

अनुराग ने सोशल मीडिया पर वापसी करते हुए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर उन गहरे जख्मों की तस्वीरें शेयर की हैं, जो उन्हें इस हादसे के दौरान मिले थे। इन तस्वीरों ने उनके फैंस को झकझोर कर रख दिया है। अनुराग ने एक पोल के जरिए अपने चाहने वालों से राय मांगी कि क्या उन्हें दोबारा व्लॉगिंग शुरू करनी चाहिए या नहीं। फैंस ने भारी मतों से 'व्लॉगिंग' के पक्ष में वोट दिया है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि आत्महत्या की कोशिश करने के बाद अनुराग एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रितिका चौहान के बाद फिर अपने पति से दूर हो गई हैं। अनुराग के मैनेजर ने खुलासा किया कि यूट्यूबर के डिसचार्ज और अब चल रहे इलाज के समय रितिका उनके पास नहीं हैं। हालांकि उन्होंने रितिका के दोबारा दूर होने का कारण नहीं बताया।

गर्भवती पत्नी हुई दूर (Anurag Dobhal shows injury scars from car crash)

एक तरफ जहां अनुराग सेहत में सुधार की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी में एक बार फिर दरार आती दिख रही है। खबर है कि उनकी पत्नी रितिका चौहान एक बार फिर उनसे दूर हो गई हैं। अनुराग के मैनेजर ने खुलासा किया कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जब अनुराग को सबसे ज्यादा साथ की जरूरत है, तब रितिका उनके पास मौजूद नहीं हैं।

हैरानी की बात यह है कि रीतिका इस वक्त आठ महीने की गर्भवती हैं और यह कपल जल्द ही माता-पिता बनने वाला है। ऐसे नाजुक समय में रीतिका के दोबारा दूर जाने की वजह फिलहाल सामने नहीं आई है, जिससे फैंस के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं।

दोस्त के फार्महाउस पर चल रहा है अनुराग डोभाल का इलाज (Anurag Dobhal Start New Life)

अनुराग के मैनेजर के मुताबिक, यूट्यूबर फिलहाल अपने एक करीबी दोस्त के फार्महाउस पर रुककर अपना इलाज करवा रहे हैं। वहां उनकी अच्छी देखभाल की जा रही है और वह धीरे-धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। अनुराग ने उन सभी फैंस और शुभचिंतकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने उनके कठिन समय में उनके लिए दुआएं मांगी थीं। अब देखना यह होगा कि रीतिका के साथ उनके रिश्तों की कड़वाहट कब खत्म होती है और वे कब दोबारा कैमरे के सामने अपनी राइडिंग जर्नी शुरू करते हैं।

ये भी पढ़ें

अश्लील गाने को लेकर नोरा फतेही के खिलाफ फतवा जारी, UP के मौलाना ने कहा- ऐसे गाने हमारे…
बॉलीवुड
fatwa issued Nora Fatehi over controversial song Sarke Chunar Teri Uttar pradesh moulana angry said obscene song

खबर शेयर करें:

Published on:

20 Mar 2026 10:57 am

Hindi News / Entertainment / अनुराग डोभाल की पत्नी ने छोड़ा साथ! यूट्यूबर ने लिया नई जिंदगी शुरू करने का फैसला, किया ये पोस्ट

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

102 करोड़ की ओपनिंग के बीच ‘धुरंधर 2’ पर AIMIM के नेता का तीखा हमला, वारिस पठान बोले- पैसे कमाने…

Aimim leader Waris Pathan big statement on Dhurandhar 2 said this is a propaganda Film
बॉलीवुड

3 महीने बाद सामने आया भारती सिंह के छोटे लाडले का चेहरा, क्यूटनेस पर फिदा फैंस

3 महीने बाद सामने आया भारती सिंह के छोटे लाडले का चेहरा, क्यूटनेस पर फिदा फैंस
मनोरंजन

हिंदू-मुस्लिम विवाद के बीच फंसी ‘धुरंधर 2’, मौलाना बोले- समाज को बांटने की कोशिश…

हिंदू-मुस्लिम विवाद के बीच फंसी 'धुरंधर 2', मौलाना बोले- समाज को बांटने की कोशिश...
मनोरंजन

‘धुरंधर 2’ की आंधी में तूफान बनीं ये 3 फिल्में, रणवीर की फिल्म नहीं तोड़ पाई इनके रिकॉर्ड

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 1 break 10 film record not beat pushpa 2 RRR record
बॉलीवुड

100 करोड़ की ओपनिंग से दहाड़े रणवीर सिंह! ‘धुरंधर 2’ ने ‘पुष्पा 2’ और इन फिल्मों को छोड़ा पीछे

100 करोड़ की ओपनिंग से दहाड़े रणवीर सिंह!'धुरंधर 2' ने 'पुष्पा 2' और इन फिल्मों को छोड़ा पीछे
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.