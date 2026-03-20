अनुराग डोभाल की पत्नी ने छोड़ा साथ! यूट्यूबर ने लिया नई जिंदगी शुरू करने का फैसला, किया ये पोस्ट

अनुराग ने सोशल मीडिया पर वापसी करते हुए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर उन गहरे जख्मों की तस्वीरें शेयर की हैं, जो उन्हें इस हादसे के दौरान मिले थे। इन तस्वीरों ने उनके फैंस को झकझोर कर रख दिया है। अनुराग ने एक पोल के जरिए अपने चाहने वालों से राय मांगी कि क्या उन्हें दोबारा व्लॉगिंग शुरू करनी चाहिए या नहीं। फैंस ने भारी मतों से 'व्लॉगिंग' के पक्ष में वोट दिया है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि आत्महत्या की कोशिश करने के बाद अनुराग एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रितिका चौहान के बाद फिर अपने पति से दूर हो गई हैं। अनुराग के मैनेजर ने खुलासा किया कि यूट्यूबर के डिसचार्ज और अब चल रहे इलाज के समय रितिका उनके पास नहीं हैं। हालांकि उन्होंने रितिका के दोबारा दूर होने का कारण नहीं बताया।