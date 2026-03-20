20 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

अश्लील गाने को लेकर नोरा फतेही के खिलाफ फतवा जारी, UP के मौलाना ने कहा- ऐसे गाने हमारे…

Nora Fatehi Song: नोरा फतेही के लिए 'सरके चुनर तेरी' ने नाक में दम कर दिया है। इसे लेकर हर दिन नए विवाद सामने आ रहे हैं। हर तरफ हंगामा मचा हुआ है। ऐसे में अब एक्ट्रेस के खिलाफ मुस्लिम संस्था ने फतवा जारी किया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Mar 20, 2026

fatwa issued Nora Fatehi over controversial song Sarke Chunar Teri Uttar pradesh moulana angry said obscene song

नोरा फतेही का गाना बना विवाद

Nora Fatehi Fatwa: बॉलीवुड अभिनेत्री और डांसर नोरा फतेही का नया गाना 'सरके चुनर तेरी' विवादों के ऐसे भंवर में फंस गया है कि अब उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) का समन जारी किया और अब उनके खिलाफ फतवा जारी किया गया है। जिसने इस मामले को और बड़ा बना दिया है। वहीं, कुछ समय पहले खुद नोरा ने सामने आकर इस मामले पर बात की थी और बताया था कि उन्होंने डायरेक्टर ने कहा था कि ये गाना काफी अश्लील है, लेकिन वह नहीं माने। अब ऐसे में जब गाना रिलीज हुआ तो नोरा और संजय दत्त पर इसका सारा ठिकरा फूट पड़ा। नोरा फतेही के खिलाफ जो फतवा जारी हुआ है वह किसी और ने नहीं बल्कि अलीगढ़ स्थित मुस्लिम संस्था 'दारुल इफ्ता' ने जारी किया है। उत्तर प्रदेश के मौलाना चौधरी इफराहीम हुसैन ने इस गाने को लेकर कड़ी नाराजगी भी जताई है।

नोरा फतेही के खिलाफ फतवा हुआ जारी (Fatwa Issued Against Nora Fatehi)

समाचार एजेंसी एएनआई (ANI) के मुताबिक, अलीगढ़ की इस मुस्लिम संस्था ने गाने की कड़ी निंदा करते हुए इसे 'अश्लील और भद्दा' करार दिया है। मौलाना इफराहीम हुसैन ने अपने बयान में कहा कि ऐसे गाने हमारे सामाजिक और नैतिक मूल्यों के खिलाफ हैं। फतवे में न केवल इस गाने के बहिष्कार की अपील की गई है, बल्कि कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को नसीहत दी गई है कि वह मनोरंजन के नाम पर जिम्मेदारी से कंटेंट पेश करें।

नोरा फतेही और संजय दत्त को अल्टीमेटनम (Fatwa issued against Nora Fatehi over Sarke Chunar Teri)

यह फतवा उस वक्त आया है जब कुछ ही घंटों पहले राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोरा फतेही और संजय दत्त को समन जारी किया था। आयोग ने इस मामले का खुद संज्ञान लेते हुए इसे महिलाओं की गरिमा के खिलाफ माना है। आयोग का मानना है कि पहली नजर में ही यह गाना 'यौन उत्तेजक' है और भारतीय न्याय संहिता के साथ-साथ आईटी एक्ट और पोक्सो (POCSO) अधिनियम के प्रावधानों का भी उल्लंघन करता है।

इतना ही नहीं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने भी गाने के 'दोहरे अर्थ' वाले बोलों पर नोटिस जारी किया है। सामाजिक कार्यकर्ता और वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस की साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा है कि यह गाना सार्वजनिक रूप से सुनने लायक नहीं है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसकी उपलब्धता समाज के लिए घातक है।

24 मार्च को पेशी, वरना भुगतने होंगे नतीजे (Sarke Chunar Teri Controversy)

राष्ट्रीय महिला आयोग ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए नोरा फतेही, संजय दत्त, गीतकार रकीब आलम, निर्माता वेंकट के नारायण और निर्देशक किरण कुमार को 24 मार्च को दोपहर 12:30 बजे व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। आयोग ने चेतावनी दी है कि यदि ये लोग पेश नहीं होते हैं, तो उन्हें गंभीर कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

ये भी पढ़ें

लोकसभा में उठा नोरा फतेही के अश्लील गाने का मुद्दा , सरकार ने लगाया बैन, अश्विनी वैष्णव बोले- कुछ भी नहीं परोस सकते…
बॉलीवुड
Nore fatehi sarke chunariya song government banned lok sabha ashwini vaishnaw freedom of speech

खबर शेयर करें:

Published on:

20 Mar 2026 08:55 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / अश्लील गाने को लेकर नोरा फतेही के खिलाफ फतवा जारी, UP के मौलाना ने कहा- ऐसे गाने हमारे…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘धुरंधर 2’ की आंधी में तूफान बनीं ये 3 फिल्में, रणवीर की फिल्म नहीं तोड़ पाई इनके रिकॉर्ड

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 1 break 10 film record not beat pushpa 2 RRR record
बॉलीवुड

1000 करोड़ में से 500 करोड़ राकेश बेदी को…’धुरंधर 2′ रिलीज होते ही रणवीर सिंह का बयान वायरल

ranveer singh credits rakesh bedi for half of film's success
मनोरंजन

Dhurandhar 2 Box Office Collection: ओपनिंग डे पर टूटे कई रिकॉर्ड, ‘धुरंधर द रिवेंज’ ने छापे इतने करोड़

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 1
बॉलीवुड

आप बेवकूफ हो…अश्लील गाने पर सफाई के बाद लोगों पर भड़कीं नोरा फतेही, ट्रोलर्स को दिया तगड़ा जवाब

Nora Fatehi Reacts to Trollers After Vulgar Song Controversy
बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ के साथ ‘कॉकटेल 2’ का भी धमाका, Leak वीडियो में दिखी शाहिद, कृति और रश्मिका की झलक

cocktail 2 trailer leak
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.