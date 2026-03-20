अश्लील गाने को लेकर नोरा फतेही के खिलाफ फतवा जारी, UP के मौलाना ने कहा- ऐसे गाने हमारे…

Nora Fatehi Fatwa: बॉलीवुड अभिनेत्री और डांसर नोरा फतेही का नया गाना 'सरके चुनर तेरी' विवादों के ऐसे भंवर में फंस गया है कि अब उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) का समन जारी किया और अब उनके खिलाफ फतवा जारी किया गया है। जिसने इस मामले को और बड़ा बना दिया है। वहीं, कुछ समय पहले खुद नोरा ने सामने आकर इस मामले पर बात की थी और बताया था कि उन्होंने डायरेक्टर ने कहा था कि ये गाना काफी अश्लील है, लेकिन वह नहीं माने। अब ऐसे में जब गाना रिलीज हुआ तो नोरा और संजय दत्त पर इसका सारा ठिकरा फूट पड़ा। नोरा फतेही के खिलाफ जो फतवा जारी हुआ है वह किसी और ने नहीं बल्कि अलीगढ़ स्थित मुस्लिम संस्था 'दारुल इफ्ता' ने जारी किया है। उत्तर प्रदेश के मौलाना चौधरी इफराहीम हुसैन ने इस गाने को लेकर कड़ी नाराजगी भी जताई है।