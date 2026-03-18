लोकसभा में उठा नोरा फतेही के अश्लील गाने का मुद्दा , सरकार ने लगाया बैन, अश्विनी वैष्णव बोले- कुछ भी नहीं परोस सकते…

Nora Fatehi Controversial Song: संजय दत्त की आने वाली फिल्म 'केडी: द डेविल' का आइटम नंबर "सरके चुनर" अब कानूनी और प्रशासनिक फंदे में पूरी तरह फंस चुका है। सोशल मीडिया पर हफ्तों से चल रहे जनता के गुस्से के बाद, अब केंद्र सरकार ने इस पर कड़ा एक्शन लिया है। लोकसभा के वर्तमान सत्र में इस गाने की अश्लीलता का मुद्दा उठा, जिसके बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ कर दिया कि समाज और संस्कृति की मर्यादा को ताक पर रखकर कुछ भी परोसने की इजाजत नहीं दी जाएगी।