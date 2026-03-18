‘चुनर तेरी सरके’ ही नहीं रकीब आलम का 4 मिनट 15 सेकंड का ये गाना भी है डबल मीनिंग, मिलियन में हैं व्यूज

दिलचस्प बात यह है कि जब रकीब आलम के पुराने काम पर नजर डाली गई, तो एक ऐसा गाना सामने आया जिसने सबको चौंका दिया हैं। यह गाना किसी साधारण फिल्म का नहीं, बल्कि 8 ऑस्कर अवॉर्ड्स जीतने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘स्लमडॉग मिलेनियर’ का है जो (2008) का है। हम बात कर रहे हैं सुपरहिट गाने ‘रिंगा रिंगा’ की।



डैनी बॉयल के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में वाहवाही लूटी थी, लेकिन रकीब आलम द्वारा लिखे गए गाने ‘रिंगा रिंगा’ को लेकर आज भी बहस होती है। अगर आप यूट्यूब पर इस गाने का कमेंट सेक्शन देखेंगे, तो पाएंगे कि कई लोग इसके बोलों को भी 'डबल मीनिंग' और आपत्तिजनक श्रेणी में रखते हैं।