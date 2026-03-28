14 सेकंड ने बनाया स्टार… ‘धुरंधर 2’ एक्टर को पाकिस्तान से I Love You के आ रहे हैं मैसेज

दिलचस्प बात यह है कि विवेक कभी एक्टर बनना ही नहीं चाहते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह एक साधारण नौकरी कर रहे थे, तभी किसी दोस्त की सलाह पर उन्होंने थिएटर का रुख किया। विवेक बताते हैं कि शुरुआती दिनों में उन्हें एक्टिंग का 'अ' भी नहीं पता था। उन्हें अपने पहले नाटक में 'चौथा गांववाला' का रोल मिला था, जिसमें पूरी स्क्रिप्ट में उनकी सिर्फ एक लाइन थी। लेकिन आज वही 'गांववाला' अपनी मेहनत के दम पर देश के सबसे चर्चित विलेन्स में से एक बन गया है। 'धुरंधर 2' की इस कामयाबी ने विवेक सिन्हा को रातों-रात स्टार बना दिया है, और उनकी कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो छोटे शहरों से बड़े सपने लेकर मायानगरी आते हैं।