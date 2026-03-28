चुपके से ‘धुरंधर 2’ देखने पहुंची यामी गौतम, 3 घंटे 49 मिनट के बाद खुद को देख शर्म से झुकी नजरें, वीडियो वायरल

इस वीडियो में यामी गौतम ने अपना चेहरा छुपाया और अपनी बहन सुरिली को चुप रहने का संकेत दिया, ताकि थिएटर में दूसरे लोग उन्हें न पहचान कर सकें। बहन सुरीली ने ये प्यारा-सा वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा, 'एक बार फिर आदित्य धर को सलाम, शानदार फिल्म के लिए। हमें आप पर बेहद गर्व है। मेरी बहन यामी, जो मेरी ताकत हैं, आप सभी को प्यार। चलो अब पार्टी करते हैं।' यामी ने भी इसे शेयर करते हुए लव यू भी लिखा।