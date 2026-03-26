‘धुरंधर 2’ के इस फेक वीडियो पर भड़के आदित्य धर, जिसमें रणवीर सिंह आए हैं नजर

Aditya Dhar Ranveer Singh Fake Video: रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए झंडे गाड़ रही है, लेकिन फिल्म के साथ विवादों का साया कम होने का नाम नहीं ले रहा है। फिल्म की धुआंधार कमाई के बीच अब इसके कंटेंट के साथ छेड़छाड़ का एक गंभीर मामला सामने आया है। फिल्म के निर्देशक आदित्य धर ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा उतारा है। उन्होंने उन लोगों को आड़े हाथों लिया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से फिल्म के दृश्यों को बदलकर गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं।