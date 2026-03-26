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‘धुरंधर 2’ के इस फेक वीडियो पर भड़के आदित्य धर, जिसमें रणवीर सिंह आए हैं नजर

Aditya Dhar Movie Dhurandhar 2: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 ने इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाई हुई है। ऐसे में कई लोग हैं जो फिल्म की आलोचना भी कर रहे हैं। अब ऐसे में एक सीन है जिसे AI के जरिए एटिड किया गया है जिस पर आदित्य धर का गुस्सा फूटा है। उन्होंने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दे डाली है।

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मुंबई

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Priyanka Dagar

Mar 26, 2026

Aditya Dhar angry on Ranveer Singh AI Generated Fake Video smoking scene controversy Warned of legal action

धुरंधर 2 के डायरेक्टर का आया इस सीन पर गुस्सा

Aditya Dhar Ranveer Singh Fake Video: रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए झंडे गाड़ रही है, लेकिन फिल्म के साथ विवादों का साया कम होने का नाम नहीं ले रहा है। फिल्म की धुआंधार कमाई के बीच अब इसके कंटेंट के साथ छेड़छाड़ का एक गंभीर मामला सामने आया है। फिल्म के निर्देशक आदित्य धर ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा उतारा है। उन्होंने उन लोगों को आड़े हाथों लिया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से फिल्म के दृश्यों को बदलकर गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं।

फेक वीडियो से भड़के आदित्य धर (Aditya Dhar Ranveer Singh Fake Video)

आदित्य धर ने इंस्टाग्राम पर जानकारी दी कि कुछ लोग फिल्म के आधिकारिक प्रमोशनल वीडियो और सीन्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। उन्होंने एक खास वायरल सीन का जिक्र किया, जिसमें मुख्य किरदार (जसकीरत/हमजा) को पगड़ी बांधते समय ध्रूमपान करते हुए दिखाया गया है। आदित्य ने साफ किया कि यह पूरी तरह से फर्जी है और एआई (AI) की मदद से बनाया गया है।

उन्होंने अपना गुस्सा उतारते हुए लिखा, "यह सीन न तो फिल्म का हिस्सा है और न ही हमने ऐसा कुछ शूट किया है। यह जानबूझकर सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने और विवाद पैदा करने के लिए किया गया है। आधिकारिक कंटेंट के साथ इस तरह की छेड़छाड़ देखकर मेरा दिल टूट गया है।"

सिख समुदाय की गरिमा का रखा ख्याल (Aditya Dhar Angry On Fake Video)

डायरेक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि उनके मन में सिख समुदाय के लिए गहरी श्रद्धा है। उन्होंने फिल्म के हर किरदार और दृश्य को पूरी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ फिल्माया है। आदित्य ने फैंस से अपील की है कि वह इंटरनेट पर वायरल हो रहे एआई-जनरेटेड वीडियो पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी को ही सच मानें। साथ ही, उन्होंने चेतावनी दी है कि गलत जानकारी और छेड़छाड़ किए गए वीडियो फैलाने वालों के खिलाफ वह कानूनी कार्रवाई करेंगे।

आर. माधवन के सीन पर भी हुई थी सफाई

बता दें कि इससे पहले फिल्म के एक और सीन को लेकर बवाल मचा था, जिसमें अभिनेता आर. माधवन नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया गया था कि माधवन ने सिगरेट पीते हुए पवित्र ग्रंथ की पंक्तियां बोली हैं। हालांकि, विवाद बढ़ता देख माधवन ने खुद सामने आकर सफाई दी थी। उन्होंने स्पष्ट किया था कि पवित्र पंक्तियां बोलने से ठीक पहले उन्होंने सिगरेट बुझा दी थी। एक्टर ने गलतफहमी के लिए लोगों से माफी भी मांगी थी ताकि किसी की धार्मिक भावनाएं आहत न हों।

फिलहाल, फिल्म अपनी बेहतरीन कहानी के लिए तारीफें बटोर रही है, लेकिन तकनीकी युग में एआई (AI) का यह गलत इस्तेमाल मेकर्स के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है।

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Published on:

26 Mar 2026 11:32 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘धुरंधर 2’ के इस फेक वीडियो पर भड़के आदित्य धर, जिसमें रणवीर सिंह आए हैं नजर

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