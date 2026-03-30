Dhurandhar 2 है प्रोपगेंडा फिल्म? प्रियदर्शन ने दिया बेबाक जवाब, बोले- क्या फिल्म देखने वाले मूर्ख हैं?

Priydarshan On Dhurandhar 2: बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश कर रही रणवीर सिंह की फिल्म'धुरंधर 2: द रिवेंज'को लेकर जहां एक तरफ जबरदस्त दीवानगी देखी जा रही है, वहीं कई लोग इसे 'प्रोपेगेंडा' फिल्म बता रहे हैं और इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। अब इस पूरे विवाद में भारतीय सिनेमा के दिग्गज फिल्ममेकर प्रियदर्शन भी कूद पड़े हैं। उन्होंने इस फिल्म लेकर अपनी बेबाक राय रखी है। उन्होंने लोगों से इसे लेकर सवाल पूछा है। जो सोशल मीडिया पर लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। साथ ही लेखक ने कड़ा जवाब भी दिया है।