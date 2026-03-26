‘धुरंधर 2’ में हैं ल्यारी के असली लोग? अभय अरोड़ा का खुलासा, बताया- सेट देख दंग थी पाकिस्तानी जनता

Abhay Arora On Lyari real people act in Dhurandhar 2: निर्देशक आदित्य धरकी फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर रॉकेट की तरह कलेक्शन कर रही है। फिल्म को रिलीज हुए अभी एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है और इसने सफलता के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। जहां एक तरफ रणवीर सिंह के अभिनय की चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर भी काफी अटकलें थीं कि क्या फिल्म में कराची के 'ल्यारी' इलाके के असली लोग भी शामिल हैं? अब फिल्म में 'अरशद पप्पू' का किरदार निभाने वाले अभिनेता अभय अरोड़ा ने इन चर्चाओं पर से पर्दा उठा दिया है। उन्होंने जो बताया उसे सुनकर हर कोई हैरान हो रहा है।