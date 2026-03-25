शाहरुख खान ने कर दी ‘धुरंधर 2’ की तारीफ? पोस्ट हो रहा तेजी से वायरल, जानें पूरी सच्चाई

पिछले कुछ घंटों से इंटरनेट पर एक स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे शाहरुख खान की कथित इंस्टाग्राम स्टोरी बताया जा रहा है। इस पोस्ट में लिखा था कि शाहरुख ने 'धुरंधर 2' देख ली है और उन्हें यह फिल्म 'शानदार' लगी। वायरल पोस्ट के मुताबिक, शाहरुख ने रणवीर सिंह की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि फिल्म का हर सीन दिल को छू जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पोस्ट में लिखा गया कि शाहरुख, आदित्य धर के साथ फिल्म करने के लिए 'डाइंग टू वर्क' (काम करने के लिए तड़प रहे हैं) हैं।