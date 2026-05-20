बेटों ने नसीरुद्दीन शाह की उड़ाई नींद, एक्टर बोले- ‘3 बजे जगाकर दिखाते हैं मेरी खराब एक्टिंग’

इस पर बात करते हुए बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ने अपने बेटों से जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी शेयर किया। उन्होंने बताया, "मेरा मानना ​​है कि किसी भी एक्टर की सफलता का श्रेय राइटर और डायरेक्टर को जाता है; अगर राइटिंग अच्छी नहीं है, तो दुनिया का सबसे बेहतरीन एक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। मैंने फिल्मों में कुछ बहुत खराब परफॉर्मेंस दी हैं; मेरे बेटे मुझे रात को 3 बजे जगाकर YouTube पर वे फिल्में दिखाते हैं। इसलिए मैं तो सोना ही पसंद करूंगा।" आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नसीरुद्दीन शाह और पत्नी, एक्ट्रेस रत्ना पाठक शाह के दो बेटे इमाद शाह और विवान शाह हैं।