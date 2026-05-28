FWICE विवाद के बीच ‘रणवीर चुप हैं, फैंस लड़ाई लड़ रहे हैं’, डॉन 3 कंट्रोवर्सी पर शोभा डे का बयान वायरल

उनका मानना है कि अगर रणवीर सिंह और प्रोडक्शन हाउस के बीच कोई विवाद था, तो उसे कानूनी तरीके से सुलझाया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसलों का असर सिर्फ स्टार्स पर नहीं, बल्कि उन टेक्नीशियनों और कर्मचारियों पर भी पड़ता है, जिनकी रोजी-रोटी फिल्मों से जुड़ी होती है। साथ ही, उन्होंने ये भी कहा कि रणवीर सिंह एक बड़े और फेमस स्टार हैं, इसलिए उनके खिलाफ उठाया गया कदम इंडस्ट्री में गलत संदेश दे सकता है। शोभा डे के अनुसार, ये सिर्फ एक एक्टर का मामला नहीं बल्कि पूरी फिल्म यूनिट और उससे जुड़े लोगों का सवाल है।