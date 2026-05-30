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उत्तर पश्चिम रेलवे का राजस्थान में सप्ताह भर का ‘ब्लॉक’, कई ट्रेनें रद्द- तो कई डायवर्ट, देखें काम की खबर

जोधपुर मंडल के समदड़ी-लूनी रेलखंड पर आरयूवी निर्माण कार्य के कारण 31 मई से कई ट्रेनें रद्द और मार्ग परिवर्तित। जैसलमेर-साबरमती एक्सप्रेस बदले रूट से चलेगी।

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बाड़मेर

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Nakul Devarshi

May 30, 2026

Jodhpur Division Rail Block Samdari Luni Trains Cancelled Diverted Route Update

Indian Railway - File PIC

पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों के रेल यात्रियों के लिए रेलवे प्रशासन की ओर से एक बेहद महत्वपूर्ण और काम की खबर है। दरअसल, उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के अंतर्गत समदड़ी-लूनी रेलखंड पर आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास और तकनीकी कार्य के चलते इस रूट से गुजरने वाली कई प्रमुख ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहने वाला है। यदि आप आगामी दिनों में इस मार्ग पर यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले प्रभावित ट्रेनों की पूरी सूची अवश्य देख लें। जोधपुर मंडल के अनुसार, यह ब्लॉक दुदिया और ढुंदाड़ा स्टेशनों के बीच समपार फाटक संख्या 231, 227 और 226 पर रेलवे अंडर ब्रिज (RUB) के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए लिया जा रहा है।

इस तकनीकी अपग्रेडेशन के कारण कुछ ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द किया गया है, कुछ को आंशिक रूप से रोका गया है, जबकि साबरमती-जैसलमेर जैसी लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों के मार्ग में बड़ा बदलाव किया गया है।

RUB निर्माण के कारण लिया गया संशोधित ब्लॉक

जोधपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (DRM) अनुराग त्रिपाठी के अनुसार, समदड़ी-लूनी रेलखंड पर समपार फाटकों को हटाकर वहां अंडर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है ताकि भविष्य में रेल यातायात को अधिक सुरक्षित और तीव्र बनाया जा सके। इस महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग विभाग द्वारा संशोधित ब्लॉक लिया जा रहा है।

इस तकनीकी कार्य के कारण 31 मई 2026 और उसके बाद जून के शुरुआती हफ्तों में इस मार्ग पर रेल यातायात का सामान्य शेड्यूल प्रभावित रहेगा। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस ब्लॉक अवधि के दौरान चलने वाली गाड़ियों की समय सारिणी और उनके परिचालन स्टेटस में बदलाव किए हैं, ताकि यात्रियों को स्टेशनों पर पहुंचकर परेशान न होना पड़े।

ये ट्रेनें रहेंगी पूरी तरह से रद्द

संशोधित ब्लॉक के कारण जोधपुर मंडल ने जिन लोकल और पैसेंजर ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द करने का निर्णय लिया है, उनमें भगत की कोठी और बाड़मेर के बीच चलने वाली सेवाएं प्रमुख रूप से शामिल हैं।

  • ट्रेन संख्या 74839: भगत की कोठी से बाड़मेर के बीच चलने वाली यह ट्रेन 31 मई 2026 और 7 जून 2026 को अपने प्रारंभिक स्टेशन भगत की कोठी से पूरी तरह रद्द रहेगी।
  • ट्रेन संख्या 74840: बाड़मेर से भगत की कोठी के बीच संचालित होने वाली यह ट्रेन 1 जून 2026 और 8 जून 2026 को बाड़मेर स्टेशन से पूरी तरह रद्द रहेगी।

ये ट्रेनें रहेंगी आंशिक रद्द

यात्रियों की संख्या और रूट की उपयोगिता को देखते हुए कुछ ट्रेनों को पूरी तरह बंद न करके उनके फेरों को आंशिक रूप से छोटा (Short Terminate) किया गया है।

  • ट्रेन संख्या 14896: बाड़मेर-भगत की कोठी एक्सप्रेस 31 मई 2026 और 7 जून 2026 को समदड़ी से भगत की कोठी के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी। इसका मतलब है कि यह गाड़ी केवल बाड़मेर से समदड़ी के बीच ही चलेगी।
  • ट्रेन संख्या 14893: भगत की कोठी-पालनपुर एक्सप्रेस 31 मई 2026 और 7 जून 2026 को भगत की कोठी से समदड़ी के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी। यह ट्रेन इस अवधि में भगत की कोठी के बजाय सीधे समदड़ी स्टेशन से पालनपुर के लिए रवाना होगी।

जैसलमेर-साबरमती सुपरफास्ट का बदला रूट

ब्लॉक का सबसे बड़ा असर जैसलमेर और साबरमती के बीच चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस पर पड़ने जा रहा है। इस ट्रेन को समदड़ी-लूनी रूट से हटाकर परिवर्तित मार्ग से चलाने का आदेश दिया गया है, जिसके कारण यह ट्रेन जालोर और भीनमाल सहित कई पारंपरिक स्टेशनों पर नहीं जाएगी।

  • ट्रेन संख्या 20485: जैसलमेर-साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस 31 मई 2026 और 7 जून 2026 को अपने निर्धारित मार्ग लूनी-भीलड़ी-महेसाना के बजाय लूनी-मारवाड़ जंक्शन-महेसाना होकर संचालित होगी। परिवर्तित मार्ग पर यह ट्रेन पाली मारवाड़, मारवाड़ जंक्शन, रानी, फालना, सुमेरपुर जवाई बांध, आबू रोड, पालनपुर, सिद्धपुर और उंझा स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इस रूट डायवर्जन के कारण यह गाड़ी दुंदाड़ा, समदड़ी, मोकलसर, जालोर, मोदरान, मारवाड़ भीनमाल, रानीवाड़ा, धानेरा, भीलड़ी और पाटन स्टेशनों पर नहीं जाएगी।
  • ट्रेन संख्या 20486: साबरमती-जैसलमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 31 मई 2026 और 7 जून 2026 को महेसाना-मारवाड़ जंक्शन-लूनी के परिवर्तित मार्ग से चलेगी। यह ट्रेन उंझा, सिद्धपुर, पालनपुर, आबू रोड, पिंडवाड़ा, सुमेरपुर जवाई बांध, फालना, रानी, मारवाड़ जंक्शन और पाली स्टेशनों पर रुकेगी। मार्ग बदलने से यह ट्रेन पाटन, भीलड़ी, धानेरा, रानीवाड़ा, मारवाड़ भीनमाल, मोदरान, जालोर, मोकलसर एवं समदड़ी स्टेशनों पर नहीं जा सकेगी।

ऋषिकेश-बाड़मेर एक्सप्रेस रहेगी विलंब से संचालित

लंबी दूरी की ट्रेनों के संचालन में ब्लॉक के कारण समय की देरी भी देखने को मिलेगी। उत्तर भारत से राजस्थान को जोड़ने वाली ऋषिकेश-बाड़मेर एक्सप्रेस इस तकनीकी कार्य के कारण बीकानेर और लूनी रेलखंड के बीच लेट चलेगी।

  • ट्रेन संख्या 14887: ऋषिकेश-बाड़मेर एक्सप्रेस, जो 31 मई 2026 को ऋषिकेश से प्रस्थान करेगी, वह बीकानेर-लूनी रेलखंड के मध्य लगभग 1 घंटे की देरी से संचालित होगी।
  • यही ट्रेन 6 जून 2026 को जब ऋषिकेश से रवाना होगी, तो तकनीकी ब्लॉक के प्रभाव के कारण बीकानेर-लूनी स्टेशनों के बीच लगभग 135 मिनट (2 घंटे 15 मिनट) की देरी से चलेगी। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे इस देरी को ध्यान में रखकर ही अपनी आगे की यात्रा की कड़ियां जोड़ें।

राहत की खबर: कई ट्रेनें बहाल

एक तरफ जहां ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं, वहीं रेलवे प्रशासन ने मरुधरा के यात्रियों को एक बड़ी राहत भी दी है। पूर्व में प्रशासनिक कारणों से रद्द की गई कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनों को रेलवे ने अब पुनः बहाल (Restore) करने का निर्णय लिया है, जिससे जून के मध्य में यात्रियों को काफी सहूलियत होगी।

  • ट्रेन संख्या 14893: भगत की कोठी-पालनपुर एक्सप्रेस 7 जून 2026 और 14 जून 2026 को बहाल रहेगी।
  • ट्रेन संख्या 14894: पालनपुर-भगत की कोठी एक्सप्रेस 8 जून 2026 और 15 जून 2026 को अपने निर्धारित समयानुसार पटरी पर लौटेगी।
  • ट्रेन संख्या 20491: जैसलमेर-साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस 14 जून 2026 को अपने नियमित और निर्धारित समयानुसार चलेगी।
  • ट्रेन संख्या 74842: भीलड़ी-भगत की कोठी एक्सप्रेस भी 14 जून 2026 को पूरी तरह बहाल कर दी गई है।
  • ट्रेन संख्या 54814: बाड़मेर-जोधपुर लोकल पैसेंजर ट्रेन भी 14 जून 2026 को अपने नियमित शेड्यूल के अनुसार पटरी पर दौड़ेगी।

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Published on:

30 May 2026 09:45 am

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