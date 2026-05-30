उत्तर पश्चिम रेलवे का राजस्थान में सप्ताह भर का ‘ब्लॉक’, कई ट्रेनें रद्द- तो कई डायवर्ट, देखें काम की खबर

पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों के रेल यात्रियों के लिए रेलवे प्रशासन की ओर से एक बेहद महत्वपूर्ण और काम की खबर है। दरअसल, उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के अंतर्गत समदड़ी-लूनी रेलखंड पर आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास और तकनीकी कार्य के चलते इस रूट से गुजरने वाली कई प्रमुख ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहने वाला है। यदि आप आगामी दिनों में इस मार्ग पर यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले प्रभावित ट्रेनों की पूरी सूची अवश्य देख लें। जोधपुर मंडल के अनुसार, यह ब्लॉक दुदिया और ढुंदाड़ा स्टेशनों के बीच समपार फाटक संख्या 231, 227 और 226 पर रेलवे अंडर ब्रिज (RUB) के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए लिया जा रहा है।