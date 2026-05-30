उत्तर पश्चिम रेलवे का राजस्थान में सप्ताह भर का ‘ब्लॉक’, कई ट्रेनें रद्द- तो कई डायवर्ट, देखें काम की खबर

Indian Railway - File PIC
पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों के रेल यात्रियों के लिए रेलवे प्रशासन की ओर से एक बेहद महत्वपूर्ण और काम की खबर है। दरअसल, उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के अंतर्गत समदड़ी-लूनी रेलखंड पर आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास और तकनीकी कार्य के चलते इस रूट से गुजरने वाली कई प्रमुख ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहने वाला है। यदि आप आगामी दिनों में इस मार्ग पर यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले प्रभावित ट्रेनों की पूरी सूची अवश्य देख लें। जोधपुर मंडल के अनुसार, यह ब्लॉक दुदिया और ढुंदाड़ा स्टेशनों के बीच समपार फाटक संख्या 231, 227 और 226 पर रेलवे अंडर ब्रिज (RUB) के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए लिया जा रहा है।
इस तकनीकी अपग्रेडेशन के कारण कुछ ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द किया गया है, कुछ को आंशिक रूप से रोका गया है, जबकि साबरमती-जैसलमेर जैसी लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों के मार्ग में बड़ा बदलाव किया गया है।
जोधपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (DRM) अनुराग त्रिपाठी के अनुसार, समदड़ी-लूनी रेलखंड पर समपार फाटकों को हटाकर वहां अंडर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है ताकि भविष्य में रेल यातायात को अधिक सुरक्षित और तीव्र बनाया जा सके। इस महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग विभाग द्वारा संशोधित ब्लॉक लिया जा रहा है।
इस तकनीकी कार्य के कारण 31 मई 2026 और उसके बाद जून के शुरुआती हफ्तों में इस मार्ग पर रेल यातायात का सामान्य शेड्यूल प्रभावित रहेगा। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस ब्लॉक अवधि के दौरान चलने वाली गाड़ियों की समय सारिणी और उनके परिचालन स्टेटस में बदलाव किए हैं, ताकि यात्रियों को स्टेशनों पर पहुंचकर परेशान न होना पड़े।
संशोधित ब्लॉक के कारण जोधपुर मंडल ने जिन लोकल और पैसेंजर ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द करने का निर्णय लिया है, उनमें भगत की कोठी और बाड़मेर के बीच चलने वाली सेवाएं प्रमुख रूप से शामिल हैं।
यात्रियों की संख्या और रूट की उपयोगिता को देखते हुए कुछ ट्रेनों को पूरी तरह बंद न करके उनके फेरों को आंशिक रूप से छोटा (Short Terminate) किया गया है।
ब्लॉक का सबसे बड़ा असर जैसलमेर और साबरमती के बीच चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस पर पड़ने जा रहा है। इस ट्रेन को समदड़ी-लूनी रूट से हटाकर परिवर्तित मार्ग से चलाने का आदेश दिया गया है, जिसके कारण यह ट्रेन जालोर और भीनमाल सहित कई पारंपरिक स्टेशनों पर नहीं जाएगी।
लंबी दूरी की ट्रेनों के संचालन में ब्लॉक के कारण समय की देरी भी देखने को मिलेगी। उत्तर भारत से राजस्थान को जोड़ने वाली ऋषिकेश-बाड़मेर एक्सप्रेस इस तकनीकी कार्य के कारण बीकानेर और लूनी रेलखंड के बीच लेट चलेगी।
एक तरफ जहां ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं, वहीं रेलवे प्रशासन ने मरुधरा के यात्रियों को एक बड़ी राहत भी दी है। पूर्व में प्रशासनिक कारणों से रद्द की गई कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनों को रेलवे ने अब पुनः बहाल (Restore) करने का निर्णय लिया है, जिससे जून के मध्य में यात्रियों को काफी सहूलियत होगी।
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