राजस्थान में 1 जून से पेट्रोल पंपों की ‘बेमियादी हड़ताल’ स्थगित, जानें अचानक क्यों, कैसे और क्या बनी सहमति?

अब आ रहे बड़े अपडेट के अनुसार, राज्य सरकार ने इस वैट कटौती योजना पर सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने और डीलर्स को राहत देने के सैद्धांतिक संकेत दे दिए हैं। इस दिशा में एक बड़ा और व्यावहारिक कदम उठाते हुए आगामी 1 जून 2026 को ही राजस्थान के मुख्य सचिव (Chief Secretary) की अध्यक्षता में जयपुर स्थित शासन सचिवालय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के आला अधिकारी और तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे, जहां मांगों के अंतिम समाधान का पूरा खाका तैयार किया जाएगा।