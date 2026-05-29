Pension Verification: राजस्थान में पेंशनधारकों के लिए बड़ा अभियान, 15 दिन में होगा लंबित सत्यापन पूरा

गहलोत शुक्रवार को मुख्यालय अंबेडकर भवन के सभागार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, विशेष योग्यजन निदेशालय एवं अनुजा निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 89 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स हैं, इनमें से 96.50 प्रतिशत पेंशनधारकों का सत्यापन हो चुका है। उन्होंने शेष 3.50 फीसदी पेंशनधारकों का आगामी 15 दिनों में अभियान चलाकर सत्यापन के निर्देश दिए। साथ ही जिन 5 जिलों में सत्यापन से लंबित सर्वाधिक प्रकरण हैं, वहां मुख्यालय से अधिकारियों को भेजकर प्रकरण निस्तारण कराने के भी निर्देश दिए।