PM नरेंद्र मोदी तक पहुंची डॉ. सतीश पूनिया की ‘शिकायत’, ये दिलचस्प वजह बनी चर्चा का विषय

राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता डॉ. सतीश पूनिया की एक 'शिकायत' सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गई है। खास बात यह है कि यह शिकायत किसी राजनीतिक विरोधी ने नहीं, बल्कि खुद डॉ. सतीश पूनिया के बेटे महिप पूनिया ने बेहद सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया के जरिए की है। हालांकि इस 'शिकायत' के पीछे का कारण कोई विवाद नहीं, बल्कि एक बेटे की अपने पिता के स्वास्थ्य के प्रति गहरी चिंता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई एक संवेदनशील अपील है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह अनूठा संवाद अब इंटरनेट पर वायरल हो चुका है, जिसे लोग राजनीति से परे एक शुद्ध पारिवारिक स्नेह के रूप में देख रहे हैं और इस पर लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। यही वजह है कि राजस्थान की सियासत के गलियारों और डिजिटल मीडिया में इस समय ये दिलचस्प खबर सुर्खियां बटोर रही है।