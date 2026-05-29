राजस्थान पुलिस का ‘ड्रोन कवच’ अभियान शुरू, प्रदेशभर में आसमान से अब अपराधियों पर रखेंगे नजर

Drone Kavach Abhiyan: जयपुर. राजस्थान पुलिस ने आधुनिक तकनीक के जरिए अपराध नियंत्रण की नई मिसाल पेश की है। राज्य भर में ‘ड्रोन कवच’ अभियान की शुरुआत कर दी गई है, जिसके तहत ड्रोन के जरिए आसमान से निरंतर निगरानी की जाएगी। यह अभियान खासतौर पर पर्व-त्योहारों, मेलों, भीड़ भरे आयोजनों और संवेदनशील इलाकों में अपराध को रोकने और त्वरित कार्रवाई के लिए शुरू किया गया है। हाल ही पुलिस ने इसके लिए एक स्लोग्न लिखा है सुरक्षित आकाश, हर नागरिक की सुरक्षा।