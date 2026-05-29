जयपुर में फुटपाथ पर पढ़ा रहे डॉक्टर, इंजीनियर और रिटायर्ड अफसर, पढ़ रहे कचरा बीनने वाले और भीख मांगने वाले बच्चे

बच्चों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि इनके माता-पिता कॉपी-किताब का खर्च उठाने में पूरी तरह असमर्थ हैं। सभी बच्चों को पेन, पेंसिल, कॉपियां, ड्राइंग बुक्स और अन्य पाठ्य सामग्रियां पूरी तरह से निशुल्क उपलब्ध कराती जाती है।

डॉक्टर और रिटायर्ड अधिकारी, 12 अध्यापकों की बनी टीम आज इस फुटपाथ पाठशाला के पास करीब 12 अध्यापकों की एक मजबूत टीम है। इस टीम में डॉक्टर, इंजीनियर और कुछ रिटायर्ड उच्च अधिकारी भी शामिल हैं, जो हर दिन बारी-बारी से (4 से 5 अध्यापक रोज) इन बच्चों को पढ़ाने आते है।