Barmer: शादी के 6 महीने बाद विवाहिता का टांके में मिला शव, पिता ने सुनाई आपबीती, दहेज के लिए बेटी को करते थे परेशान

मृतका के पिता के अनुसार सुगनी की शादी करीब 6 महीने पहले सवाई राम के साथ हुई थी। विवाहिता के शव मिलने की खबर के बाद दोनों पक्षों के लोग बाड़मेर के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी के बाहर एकत्रित हो गए। मामले को लेकर परिजनों में भारी आक्रोश देखने को मिला। मृतका के पीहर पक्ष ने सुगनी की मौत को संदिग्ध बताते हुए पति, ससुर और सास पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पीहर पक्ष की सहमति के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है ताकि मौत के कारणों का स्पष्ट पता लगाया जा सके।