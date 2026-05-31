Rajasthan: रूस से MBBS की पढ़ाई पूरी कर लौटे युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, कुछ महीनों में होने वाली थी शादी

बाड़मेर जिले के समदड़ी थानाधिकारी नरपतदान रतनू ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है। यदि जांच के दौरान कोई अन्य तथ्य सामने आते हैं तो उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस परिजनों के बयान दर्ज कर मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। इस दुखद घटना ने एक बार फिर मानसिक तनाव और उससे जुड़ी चुनौतियों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।