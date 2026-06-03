Woman Brutal Murder: ‘बॉडी का हाथ कटा था, आंतें बाहर निकली थीं’, घर से टहलने निकली महिला की निर्मम हत्या, रोंगटे खड़े कर देगी यह वारदात

महिला की हत्या के मामले को पुलिस बहुत पेचीदा मानकर चल रही है। शुरुआती पूछताछ में यह बात भी सामने आई है कि महिला नशे की आदी थी, जिसकी वजह से वह अक्सर सुनसान इलाकों की तरफ चली जाती थी। पुलिस क्षेत्राधिकारी अमित सैनी ने बताया कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। बेटे अरुण ने किसी बड़े हादसे की आशंका जताई है। हालांकि पुलिस हत्या, आत्महत्या और दुर्घटना सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर अपनी तफ्तीश आगे बढ़ा रही है। फिलहाल, पुलिस को पोस्टमॉर्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने का इंतजार है।