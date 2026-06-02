10 महीने तक बहू को टॉयलेट में रखा कैद, रेस्क्यू के वक्त पीड़िता को ‘दिन और तारीख’ भी नही थी ध्यान

Woman Tortured In Dehradun: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां सेलाकुई इलाके में एक विवाहिता के लिए उसका ससुराल "नर्क" बन गया। महिला को करीब 10 महीने यानी लगभग 300 दिनों तक कमरे और टॉयलेट में कैद रखा गया। इस दौरान उसे टॉर्चर किया गया। हैवानियत की हद तो तब हो गई जब पीड़िता को खाने में कच्चे चावल, प्याज, नमक और हरी मिर्च दिया गया। इतना ही नहीं उसे उसके नवजात जुड़वां बच्चों से भी दूर रखा गया। पुलिस ने पिता की शिकायत पर पति, सास और ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।