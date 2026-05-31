जो जहां हैं वहीं ठहर जाएं, प्रशासन ने रोकी केदारनाथ यात्रा, IMD ने दी चेतावनी जारी किया ऑरेंज अलर्ट!

खराब मौसम और बारिश की अड़चनों के बावजूद बाबा केदारनाथ के प्रति भक्तों का उत्साह और आस्था बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है। इस साल केदारनाथ यात्रा ऐतिहासिक ऊंचाइयों को छू रही है। सिर्फ 39 दिनों के अंदर 10 लाख से ज्यादा यात्री केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं जो अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के इतिहास में इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले इतनी कम अवधि में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु कभी केदारनाथ नहीं पहुंचे थे।